सलमान को 5 साल की सजा से Shock में बॉलीवुड, की जल्द बाहर आने की दुआ

I am extremely shocked to hear @BeingSalmanKhan being convicted by session court but also having full trust in indian judiciary which has many other doors to appeal for final justice whatsoever. Since He is most loved person by industry N people for his human reasons too.

— Subhash Ghai (@SubhashGhai1) April 5, 2018



The law takes its course. Can’t argue it. But at this point in time I just feel helpless and my heart goes out to @BeingSalmanKhan and his family. Reason, cause the last thing @BeingSalmanKhan is, is a criminal.I feel this is too harsh. I do hope he gets the relief he deserves.

— arjun rampal (@rampalarjun) April 5, 2018



How many tigers have been poached and what's the status of Justice on that.

How many jungles have been cut down in the name of development, isn't it leading to wildlife killing.

Punishing a good human being is not acceptable https://t.co/dBtc3tuM34

— Shilpa Shinde (@ShindeShilpaS) April 5, 2018



Punishing a good human being is not acceptable.

Animal poaching is ever increasing, jungles are cut in the name of urban development, isn't it leading to wildlife killing, who will be punished for that?#SalmanKhan@BeingSalmanKhan#BlackBuckPoachingCase

— Shilpa Shinde (@ShindeShilpaS) April 5, 2018

- - - - - - - - - Advertisement- - - - - - - - -

जोधपुर की एक अदालत द्वारा 1998 में काले हिरन के शिकार मामले में गुरुवार को सलमान खान को दोषी ठहराए जाने से जया बच्चन, सुभाष घई और आलोक नाथ जैसे फिल्म जगत के सदस्य दुखी हैं. बॉलीवुड हस्तियों ने उन्हें उच्च अदालत से न्याय मिलने की आशा जताई है.अभिनेत्री-सांसद जया बच्चन ने मीडिया से कहा, "मुझे बुरा लग रहा है..फिल्म जगत ने उन पर बहुत निवेश किया हुआ है, उन्हें घाटे से जूझना पड़ेगा. 20 साल बाद उन्होंने उन्हें दोषी पाया है. लेकिन..कानून अपना वक्त लेता है..कोई इसके बारे में क्या कह सकता है?" उच्च अदालत से उन्हें न्याय मिलने के सवाल पर जया ने कहा, "उन्हें मिलना चाहिए..उन्होंने अपने संगठन बीइंग ह्यूमन के माध्यम से बहुत से मानवीय कार्य किए हैं."फिल्मकार सुभाष घई ने ट्वीट कर कहा, "सलमान को दोषी ठहराए जाने की खबर सुनकर सदमे में हूं..लेकिन भारतीय न्यायतंत्र में मेरा पूरा भरोसा है, जहां अंतिम न्याय की अपील के लिए कई दरवाजें हैं. वह (सलमान) अपने मानवीय कारणों से फिल्म जगत और लोगों के सबसे प्यारे शख्स हैं."'हम साथ साथ हैं' में सलमान के पिता का किरदार निभाने वाले आलोक नाथ ने कहा कि यह 'त्रासद' है कि सलमान को दोषी ठहराए जाने का यह फैसला बीस साल बाद आया है. उन्हें सजा मिलना फिल्म उद्योग के लिए दुखद खबर है. उन्होंने कहा, "इसमें बहुत समय लगा..एक व्यक्ति के लिए जो इस मामले में पिछले दो दशक से लटका रहा हो और फिर उसे अचानक इतनी बड़ी सजा. मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए." उन्होंने आशा जताई कि सलमान के वकील उच्च अदालत में न्याय के लिए अपील करेंगे.अर्जुन रामपाल ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा, "बेबसी महसूस कर रहा हूं. सलमान और उनके परिवार के लिए दिल में भावनाएं हैं. वजह यह है कि जो आखिरी चीज हो सकती है वह यह कि सलमान एक अपराधी है. यह बहुत सख्त है. मुझे उम्मीद है कि उन्हें वह राहत मिलेगी जिसके वह हकदार हैं."सलमान की मेजबानी वाले टीवी शो बिग बास में हिस्सा ले चुकी शिल्पा शिंदे ने नाराजगी भरी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ट्वीट किया, "कितने बाघों का शिकार हुआ है और उन पर न्याय की क्या स्थिति है? विकास के नाम पर कितने जंगल काटे गए हैं? क्या यह वन्यजीव को मारे जाने की तरफ नहीं ले जाता? इसके लिए किसे सजा मिलेगी? एक अच्छे इनसान को सजा देना स्वीकार्य नहीं है."सलमान के दोस्त फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने अपनी फिल्म बागी-2 की सफलता पर शुक्रवार को पार्टी रखी थी लेकिन अब उसे रद्द कर दिया है. सलमान जोधपुर की जेल में हैं. उनके वकीलों ने उनकी जमानत के लिए सत्र अदालत में अपील की है.आपको बता दें कि सलमान को कानून द्वारा प्रतिबंधित लुप्तप्राय प्रजाति के दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया है. घटना बॉलीवुड फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान अक्टूबर एक-दो 1998 को जोधपुर के समीप कनकनी गांव में हुई थी. सलमान को जहां पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है वहीं चार सह कलाकार सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम और एक स्थानीय नागरिक को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है.