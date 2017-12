सलमान खान के 52वें जन्मदिन पर बॉलीवुड ने कुछ इस अंदाज में दी है ‘टाइगर’ को मुबारकबाद

मुंबई: आज सुपरस्टार सलमान खान का 52वां जन्मदिन है. उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'टाइगर जिंदा है' की सफलता के चलते उनके लिए दोहरी खुशी का समय है. इस मौके पर बॉलीवुड सितारों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ-साथ फिल्म की सफलता के लिए भी बधाई दी.

सलमान अपने जन्मदिन के जश्न के लिए पनवेल के फार्महाउस पर पहुंचे. यहां उन्होंने कई अजीज दोस्त और परिवार संग जन्मदिन मनाया, जिनमें कैटरीना कैफ भी हैं. 22 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से फिल्म 150 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

उन्होंने इस खास दिन को फैंस के साथ खास बनाने की योजना बनाई, इसके चलते उन्होंने सिलेक्ट मर्चेडाइज ऑफ बीइंग ह्यूमन क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी पर छूट देने का फैसला लिया.

दिग्गज सितारों ने ट्वीट किया :-

आमिर खान ने लिखा, “प्रिय सलमान, बेहतरीन दिन और अद्भुत साल रहे. इस दिन की शुभकामनाएं. रिकॉर्ड तोड़ कमाई के लिए बधाई. शानदार. प्यार.”



Dearest Salman, have a great day and a wonderful year! Many happy returns of this day! Congratulations on the record breaking collections! Superb!

Love.

— Aamir Khan (@aamir_khan) December 27, 2017





सोनम कपूर ने मुबारकबाद देते हुए लिखा, “बॉलीवुड में खुद के समय को मुड़कर देख रही हूं, कोई भी आप के बराबर नहीं है! मेरे पहले नायक और लंबे समय के दोस्त और प्रेरणा. हैप्पी बर्थडे सलमान. बेहतरीन सह-कलाकार बनने के लिए धन्यवाद.”











Looking back at my time in Bollywood, no one stands out as much as you! My first ever hero and long time friend and inspiration. Happy Birthday Salman, thank you for being the finest co-star I could have asked for ❤ @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/WA3ICeUDQb



— Sonam Kapoor (@sonamakapoor) December 27, 2017



अली अब्बास जफर ने ट्वीट किया, “सलमान खान को जन्मदिन की बधाई. कुछ खास बॉन्ड्स 'और भाई भाई होता है.”



Happy birthday @BeingSalmanKhan . Some bonds are just special “aur bhai -bhai hota hai” pic.twitter.com/JsJYLgUet4

— ali abbas zafar (@aliabbaszafar) December 27, 2017





अभिनेत्री बिपाशा बसु ने कहा, “सलमान खान को जन्मदिन की बधाई. 'टाइगर जिंदा है' की शानदार सफलता मुबारक हो.”











Happy birthday @BeingSalmanKhan 🎉🎂Many many congratulations for the super success of #tigerzindahai too. Celebrations galore 🎉🎉🎉🎉



— Bipasha Basu (@bipsluvurself) December 27, 2017



पुलकित सम्राट ने लिखा, “हैप्पी बर्थडे भाई. प्यार, सम्मान, हमेशा के लिए फैन हूं.”



Happy Birthday Bhai! @BeingSalmanKhan Love n Hugs! Respect forever, Fan forever.. 😇🤗

— Pulkit Samrat (@PulkitSamrat) December 27, 2017





गायक मीका सिंह ने लिखा, “यारो का यार, सलमान खान. आप लंबे समय तक जीएं. भगवान आपको बहुत सारी खुशी, सफलता और अच्छा स्वास्थ्य दे.”











Yaaro ka yaar @BeingSalmanKhan ...

May you live long bhai:)

May god bless you with lots of happiness ,success and a good health... https://t.co/ywnmzLZXUx



— King Mika Singh (@MikaSingh) December 27, 2017



नील नितिन मुकेश ने भी बधाई दी और लिखा, “सलमान भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं. भगवान आपको सभी खुशियां दें. साल शानदार रहे.



Wishing beingsalmankhan Salman Bhai a very very Happy Birthday. A true gem of a person and… https://t.co/uAv6Eiutm4

— Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) December 27, 2017





रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए लिखा, “जन्मदिन की शुभकामनाएं भाऊ.”









अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने भी सलमान को बधाई देते हुए कहा, “जन्मदिन मुबारक हो! चमकते रहें, मुस्कुराते रहें और अद्भुत रहें.”



Happy happy birthday!!! @BeingSalmanKhan Keep shining, smiling and being awesome!!! 🎂 💖

— Shraddha (@ShraddhaKapoor) December 27, 2017