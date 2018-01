सर्जिकल स्ट्राइक पर लिखी गई किताब 'सिक्योरिंग इंडिया द...' पर बनेगी फिल्म

मुंबई: पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में आतंकवादी संगठनों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर नितिन ए. गोखले की लिखी गई किताब 'सिक्योरिंग इंडिया द मोदी वे: पठानकोट, सर्जिकल स्ट्राइक एंड मोर' पर फिल्म बनने वाली है. ऑडबॉल मोशन पिक्चर्स ने फिल्म बनाने के लिए किताब के अधिकार खरीद लिए हैं.

निर्माता नितिन उपाध्याय गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर फिल्म के बारे में बताने के दौरान काफी खुश दिखाई दिए. वो 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी में आतंकी हमले के बाद किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को पर्दे पर वास्तविक रूप में उतारने के लिए प्रतिबद्ध दिखे.

On the eve of #RepublicDay, @ODDBALLIndia bags the exclusive film rights to @nitingokhale’s book on 2016 #SurgicalStrike by #IndianArmy. @iNitinUpadhyaya pic.twitter.com/ys82aKyfSX