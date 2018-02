'अय्यारी' को देखने नहीं पहुंचे लोग, बॉक्स ऑफिस पर रही फीकी शुरूआत, जानें कलेक्शन

नई दिल्ली: नीरज पांडे की फिल्म अय्यारी की पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरूआत रही है. इस फिल्म को समीक्षकों ने भी कुछ खास नहीं बताया है और ना ही अच्छी रेटिंग दी है. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 3.38 करोड़ की कमाई की है. ऐसा माना जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज बाजपेयी स्टारर इस फिल्म को वीकेंड पर अच्छी कमाई कर सकती है. मार्केट एनालिस्ट तरन आदर्श ने इस फिल्म के आंकड़े जारी किए हैं.

#Aiyaary has a DULL Day 1... Opening day biz is lower than Sidharth Malhotra’s last two films: #AGentleman [₹ 4.04 cr] and #Ittefaq [₹ 4.05 cr]… Evening/night shows were slightly better... Sat and Sun biz is extremely crucial... Fri ₹ 3.36 cr. India biz.