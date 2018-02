बॉक्स ऑफिस: पहले दिन Welcome To New York को लगा झटका, 'सोनू के टीटू की स्वीटी' ने की शानदार कमाई

नई दिल्ली: अब वो ज़माना लद गया जब बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ बड़े स्टार्स की फिल्में अच्छी कमाई करती थी. अब अगर फिल्म अच्छी है तो दर्शकों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कोई सुपरस्टार है भी या नहीं. ऐसा हम कल यानि शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' और 'वेलकम टु न्यूयॉर्क' को लेकर कह रहे हैं. बड़े सितारों से सजी फिल्म 'वेलकम टु न्यूयॉर्क' जहां बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धड़ाम से गिरी है तो वहीं नए सितारों की फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' ने पहले दिन अच्छी कमाई की है और इस साल के बेस्ट ओपेनर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है.

मार्केट एनालिस्ट तरन आदर्श ने 'सोनू के टीटू की स्वीटी' फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी किए हैं. इस फिल्म ने पहले दिन 6.42 करोड़ की कमाई की है. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक 'वेलकम टु न्यूयॉर्क' ने पहले दिन करीब 75 लाख की कमाई की है.

#SonuKeTituKiSweety takes a WINNING START... Emerges the third best opener of 2018 [thus far], after #Padmaavat and #PadMan... Biz is expected zoom upwards on Sat and Sun... Fri ₹ 6.42 cr. India biz... #SKTKS