'पैडमैन' की रिलीज के बाद बोलीं दीपिका- इस वीकेंड और ज्यादा लोग 'पद्मावत' देखने जाएंगे

नई दिल्ली: दीपिका पादुकोण की फिल्म 'पद्मावत' उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. भारत में यह फिल्म अब तक 239 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है. दीपिका का कहना है कि अभी इस फिल्म की सफलता का जश्न मनाना बाकी है और फिल्म की सफलता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. इसके साथ ही दीपिका ने एक ऐसी बात भी कही है जिसे जानकर अक्षय कुमार के फैंस को अच्छा नहीं लगेगा.

25 जनवरी को रिलीज हुई 'पद्मावत' के लिए अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म 'पैडमैन की रिलीज को आगे बढ़ा दिया था. 15 दिनों तक 'पद्मावत' के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म नहीं थी. अब 'पैडमैन' रिलीज हो गई है लेकिन 'पद्मावत' को देखने लोग सिनेमाघर पहुंच रहे हैं. अब दीपिका कहना है कि उनकी फिल्म अब भी अच्छी कमाई करेगी. दीपिका ने हाल ही में कहा, "मेरा मानना है कि फिल्म को बहुत कुछ देना उनके लिए अच्छा रहा और मैं बहुत खुश हूं कि हमें सफलता का जश्न साथ में मनाने का मौका मिला है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वीकेंड में और ज्यादा लोग फिल्म देखने जाएंगे."

बातों से साफ है कि दीपिका को उम्मीद है कि 'पैडमैन' की रिलीज के बाद भी 'पद्मावत' की कमाई का सिलसिला जारी रहेगा. लेकिन कमाई के आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं. 'पैडमैन' की रिलीज के दिन 'पद्मावत' ने सिर्फ 3.50 करोड़ की कमाई की है. वहीं 'पैडमैन' ने पहले दिन कुल 10.26 करोड़ कमाए हैं. इन आंकड़ों से तो साफ जाहिर है कि 'पैडमैन' की रिलीज का असर 'पद्मावत' पर पड़ने वाला है.

#Padmaavat remains STEADY... Biz should grow on Sat and Sun... [Week 3] Fri 3.50 cr. Total: ₹ 239.50 cr. India biz.