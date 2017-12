Box Office: तीसरे दिन थिएटर में ‘टाइगर’ की ज़ोरदार दहाड़, कमाई 100 करोड़ के पार

नई दिल्ली: सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ का तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है. फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि तीसरे दिन सिनेमाघरों में टाइगर ने ऐसी दहाड़ लगाई है कि अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को चकनाचूर करके रख दिया है.

अली अब्बास के ज़फर निर्देशन में बनी इस फिल्म ने तीसरे दिन रविवार को रिकॉर्ड 45.53 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. आपको बता दें कि फिल्म ने पहले दिन 34.10 करोड़, और दूसरे दिन 35.30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था. इस तरह फिल्म की पहले वीकेंड की कमाई 114.93 करोड़ के जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब रही है.

#TigerZindaHai is SENSATIONAL on Day 3... East-West-North-South, the biz witnesses REMARKABLE growth... Metros and beyond metros, plexes and single screens - it’s creating HAVOC... Fri 34.10 cr, Sat 35.30 cr, Sun 45.53 cr. Total: ₹ 114.93 cr. India biz. #TZH