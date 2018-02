बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की दुबई में हार्ट अटैक से मौत, सदमे में बॉलीवुड

नई दिल्ली: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है. श्रीदेवी 54 साल की थीं. उनकी मौत की खबर सुनकर बॉलीवुड सहित पूरा देश सदमे में है. अभिनेत्री श्रीदेवी दुबई में मोहित मारवाह की वेडिंग अटेंड करने गई थीं, जो कि कपूर परिवार के रिश्तेदार हैं. वहीं पर अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें बचाया नहीं जा सका. दुबई में श्रीदेवी के साथ उनके पति बोनी कूपर और छोटी बेटी खुशी थे जबकि बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर फिल्म की शूटिंग की वजह से मुंबई में हैं.

I have no words. Condolences to everyone who loved #Sridevi . A dark day . RIP