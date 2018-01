केसरी: करन जौहर ने अक्षय की तस्वीर से परिणीति को किया इंट्रोड्यूस, ट्रोल हुए तो मांगी माफी

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म केसरी में लीड एक्ट्रेस कौन होगी इसकी अटकलें काफी समय से चल रही थीं. कल आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और डायरेक्टर करन जौहर ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि इसमें परिणीति चोपड़ा नज़र आएंगी. लेकिन इस ऐलान के साथ ही करन जौहर को लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल कर लिया. वजह ये थी कि करन जौहर ने उनके नाम की घोषणा करते समय अक्षय कुमार की तस्वीर पोस्ट कर दी थी. करन ने लिखा, “फिल्म ‘केसरी’ की मुख्य अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा हैं.” इसके साथ इस फिल्म में अक्षय कुमार का फर्स्ट लुक वाली तस्वीर भी पोस्ट की.

The lead actress in #KESARI is ........PARINEETI CHOPRA! @ParineetiChopra pic.twitter.com/kP2VV1fqp9