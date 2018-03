मेरे लिए अभिनय पवित्र है, इसमें अहम की कोई जगह नहीं: राजकुमार राव

Presenting the third look. #MentalHaiKya #KanganaRanaut @ektaravikapoor @balajimotionpictures @ruchikaakapoor #ShaileshRSingh #Prakash @kanika.d

A post shared by Raj Kummar Rao (@rajkummar_rao) on Mar 7, 2018 at 1:34am PST