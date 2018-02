श्रीदेवी की मौत की कवरेज पर भड़के बॉलीवुड सितारे, जानें किसने क्या कहा

There’s no bottom in the barrel of the graceless.

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) February 26, 2018



May they let you rest in peace.... pic.twitter.com/stoWljWkbf

— vidya balan (@vidya_balan) February 26, 2018



T 2627 - Get back to love .. it is the only sustainable !!

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 26, 2018

- - - - - - - - - Advertisement- - - - - - - - -

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत को तीन दिन हो गए हैं और अभी तक दुबई से उनके पार्थिव शरीर के भारत पहुंचने को लेकर संशय बरकरार है. इस बीच टीवी मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर बॉलीवुड हस्तियों और उनके प्रशंसकों ने गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने इस रिपोर्टिंग को ‘‘असंवेदनशील और फूहड़’’ बताया है. विद्या बालन और फरहान अख्तर जैसी हस्तियों ने श्रीदेवी की मौत के पीछे साजिश बताने वाले टीवी चैनलों की आलोचना की है.एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ‘‘यह बेहद शर्म की बात है कि मीडिया जिस तरह से श्रीदेवी के मौत को दिखा रहा है उसे पूरा देश मूकदर्शक बनकर देख रहा है.’’वहीं मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, ‘‘मैंने हमेशा ऐसा महसूस किया है और जिस तरह से भारतीय मीडिया सिनेमा की एक दिग्गज हस्ती की मौत पर प्रतिक्रिया दे रहा है उससे साबित होता है कि भारत में जीवन की कोई कीमत नहीं है.’’फैशन डिजाइनर मसाबा मंटेना ने लोगों से टीवी नहीं देखने की अपील की है.