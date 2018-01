RGV ने रिलीज किया अडल्ट स्टार मिया मालकोवा की फिल्म 'गॉड, सेक्स ऐंड ट्रुथ' का ट्रेलर

नई दिल्ली: सनी लियोनी के बाद एक और अडल्ट स्टार की बॉलीवुड में एंट्री हो रही है. बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने अमेरिकी पॉर्न स्टार मिया मालकोवा के साथ एक फिल्म बनाया है जिसका नाम है 'गॉड, सेक्स एंड ट्रूथ'. इसका ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर में मालकोवा बता रही हैं कि उनकी ज़िंदगी में सेक्स के मायने क्या हैं. इस फिल्म का ट्रेलर राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए रिलीज किया है.

इसके बारे में राम गोपाल वर्मा ने फेसबुक पर लिखा है, ''ये ना तो कोई फिल्म है, ना ही शॉर्ट फिल्म और ना ही सीरिज. ये मिया मालकोवा के बारे में है जो बता रही हैं सेक्स के बारे में वो क्या सोचती हैं और उसका जिदंगी में क्या महत्व हैं. ये भी ये फिल्म जो दिखा रही है उसमें मैं एक व्यक्ति और फिल्ममेकर की तरह पूरा यकीन रखता हूं.''

Thank you @RGVzoomin for shooting GOD ,SEX and TRUTH with me..it’s been an exhilarating experience to see myself through ur vision #GodSexTruth pic.twitter.com/Vsm153sMFD