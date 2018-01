अमिताभ बच्चन ने कहा, सिनेमा देशों को साथ लाता है

मुंबई: अमिताभ बच्चन को कई देशों के राजदूतों से मिलने के लिए निमंत्रित किया गया है और महानायक इस बात को लेकर सम्मानित महसूस करते हैं कि सिनेमा देशों को साथ ला सकता है.

अमिताभ ने इस निमंत्रण की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, "फ्रांस के राजदूत ने मुझे एक बैले प्रस्तुति 'बोन्जोर इंडिया' में आमंत्रित किया है. अमेरिकी कॉन्स्यूलेट जेनरल ने मुझे पूर्व राजदूत से मिलने के लिए चाय पर बुलाया है. पाकिस्तान, इजरायल, ऑस्ट्रेलिया और जापान के कॉन्स्यूलेट जेनरल/राजदूत आएंगे और शिष्टाचार मुलाकात होगी. सम्मानित महसूस करता हूं कि सिनेमा देशों को साथ लाता है."

T 2531 - French Ambassador invites me to Bonjour India a Ballet performance .. American Con Gen invites me for tea to meet ex Ambassador .. Ambassadors/ Con Gen of Japan, Australia, Israel and Pakistan visit and pay social calls .. honoured that Cinema brings nations together .. pic.twitter.com/nr870Z0Oms