Box Office पर दूसरे दिन भी जारी है अजय देवगन की 'रेड', कर डाली इतनी कमाई

नई दिल्ली: 16 मार्च को रिलीज हुई अजय देवगन और इलियाना डी क्रूज की फिल्म 'रेड' बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने दो दिनों में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर ली है. इस फिल्म ने दूसरे दिन पहले दिन से भी ज्यादा कमाई की है. दूसरे दिन 13.86 करोड़ रुपए की कमाई के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 23.90 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के सभी आंकड़े सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए सभी के साथ साझा किए हैं.

रेड मूवी रिव्यू: बिना वर्दी के भी हीरो हैं अजय देवगन, हौसले और ईमानदारी की कहानी है RAID

अजय देवगन और इलियाना की इस फिल्म ने पहले दिन 10.04 करोड़ रुपए की कमाई की थी. वहीं, दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का जलवा बरकरार रहा है और शनिवार को फिल्म ने 23.90 करोड़ रुपए का कलेक्शन अपने नाम कर लिया.

#Raid shows a WONDERFUL 38.04% GROWTH on Day 2... Strong word of mouth is resulting in enhanced footfalls and BO numbers... Biz on Sun should be SUPER-STRONG too... Fri 10.04 cr, Sat 13.86 cr. Total: ₹ 23.90 cr. India biz.