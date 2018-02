Padmaavat Box Office: 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई 'पद्मावत', ये रहा अब तक का कलेक्शन

नई दिल्ली: डॉयरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' बॉक्स ऑफिस पर हर दिन कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बना रही है. रिलीज के 11वें दिन फिल्म ने 20 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इसके साथ ही फिल्म की अब तक की कमाई 212.50 करोड़ रुपये हो गई है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए फिल्म की अब तक की कमाई के सभी आंकड़े साझा किए हैं. दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म 'पद्मावत' का शानदार प्रदर्शन अब भी जारी है. यह आगे भी कई और रिकार्ड्स अपने नाम कर सकती है.

#Padmaavat continues its GLORIOUS RUN as it hits a DOUBLE CENTURY... Crosses ₹ 45 cr mark in Weekend 2 [despite no-screening in few states], which is NOTEWORTHY... [Week 2] Fri 10 cr, Sat 16 cr, Sun 20 cr. Total: ₹ 212.50 cr. India biz.