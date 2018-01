'समुराई' अवतार में नजर आईं धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित, देखें तस्वीर

मुंबई: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने टोक्यो में नए साल का जश्न मनाया और इस दौरान उन्हें समुराई अवतार लेते देखा गया. माधुरी ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो समुराई मुकुट पहने और हाथ में तलवार लिए नजर आ रही हैं.

माधुरी ने अपने ट्विटर पर इस फोटो को शेयर किया और लिखा, "समुराई मुकुट और तलवार पकड़कर देखा. दुनिया में योद्धाओं को इस तरह की चीजें पहनने और घोड़े की सवारी करते हुए तलवार के साथ लड़ने के लिए काफी मजबूत होना पड़ता है. समुराई योद्धाओं को सलाम."

Tried the Samurai headgear (weighs a ton) and sword. All the warriors all over the world must have been so strong to wear such heavy gear, ride their horses and fight with heavy swords. Respect! Salute! #Samuraidiaries pic.twitter.com/h4olQvWdfL