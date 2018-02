धनुष की पहली हॉलीवुड फिल्म 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी...' का टीज़र रिलीज

मुंबई: साउथ के स्टार धनुष ने हॉलीवुड की पहली फिल्म 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' का पोस्टर और टीजर जारी किया है. उन्होंने कहा कि उनकी ये सफर सचमुच असाधारण रहा है. बेस्टसेलर किताब 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर हू गॉट ट्रैप्ड इन एन आइकिया वॉर्डरोब' पर आधारित अंग्रेजी-फ्रांसीसी कॉमेडी फिल्म का निर्देशन केन स्कॉट ने किया है.

धनुष ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया, जिसमें वो एक रंगीन राजस्थानी पगड़ी बांधे नजर आ रहे हैं. दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लोकप्रिय धनुष ने ट्वीट किया, "'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' का टीजर पोस्टर. मेरी पहली अंग्रेजी फिल्म, यह यात्रा सचमुच असाधारण रही. उम्मीद है यह आपको पसंद आएगी."

Here is the teaser poster of “the extraordinary journey of the fakir” .. my first English film. It’s been an extraordinary journey indeed. https://t.co/z3t92chRM2 .. THIS SUMMER. @LRCF6204 hope you guys like it. pic.twitter.com/gOBaCpeRWM