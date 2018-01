बिपाशा बसु के बर्थडे पर डिनो मोरिया से लेकर अभिषेक बच्चन तक ने दी है मुबारकबाद

मुंबई: बिपाशा बसु के पति करण सिंह ग्रोवर और अभिनेता अभिषेक बच्चन समेत बॉलीवुड के कई सितारों ने उन्हें 39वें जन्मदिन की बधाई दी है. बिपाशा ने साल 2001 की थ्रिलर फिल्म 'अजनबी' के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके अगले साल उन्होंने हॉरर फिल्म 'राज' में काम किया था.

बिपाशा के इस खास दिन पर बॉलीवुड ने उन्हें कुछ इस तरह दी है मुबारकबाद:-

बिपाशा के पति करण सिंह ग्रोवर उन्हें बधाई देते हुए लिखा, “मेरी प्यारी कीमती राजकुमारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं! आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है. आपकी खुशी, सुख, सफलता और प्यार की कामना करते हैं. आप सबसे प्यारी लड़की हैं!"







Wish you a very very very happy birthday my sweet precious princess! Today is the most joyous… https://t.co/w9Bd6hFzIy

— Karan Singh Grover (@Iamksgofficial) January 6, 2018





कई फिल्मों में साथ काम कर चुके अभिनेता डिनो मोरिया ने लिखा, “प्रिय बीप्स जन्मदिन शानदार रहे. हमेशा प्यार और खुशियां.”













Dearest Bips @bipsluvurself wish you a super happy birthday, loads of love & happiness always. From the Morea’s. Found this old pic of us. pic.twitter.com/NoCkehBXnP



— Dino Morea (@DinoMorea9) January 7, 2018



अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी मुबारकबाद दी और लिखा, “बिप्स को जन्मदिन की शुभकामनाएं. मुझे यकीन है कि आप मजे कर रही हैं. बहुत-बहुत प्यार.”







Happy birthday Bippy @bipsluvurself am sure you’re having a blast. Much love.

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) January 7, 2018





बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने भी उनके इस खास दिन पर उन्हें मुबारकबाद दी है, “सबसे प्रिय बिपाशा बसु, जन्मदिन की शुभकामनाएं और आने वाला साल शानदार रहे. आपने लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया है. आप में अधिक शक्ति है.













Dearest @bipsluvurself happy birthday 🎂 & have a stupendous year ahead. You inspire people to be fit-more power to you pic.twitter.com/nFvNMYLuBQ



— Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 7, 2018



अभिनेता नील नितिन मुकेश ने कहा, “बिपाशा को जन्मदिन की बधाई. साल शानदार और प्यारा रहे.”







@bipsluvurself HAPPY BIRTHDAY Bipasha 🎂 Have an awesome year and a lovely day. Loads of love and Happiness to you always. 🎉🎉🎉🤗

— Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) January 7, 2018