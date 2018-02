श्रीदेवी को फिल्म समर्पित करेंगे हंसल मेहता, पहले इसी में करने वाली थे साइन

मुंबई: 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूबी हुई है. कोई सोशल मीडिया पर तो कई उनके घर जा कर पूरे परिवार के साथ ये दुख बांट रहा है. ऐसे में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने बताया है कि वो श्रीदेवी को अपनी फिल्म में प्रस्ताव देने की योजना बना रहे थे. हंसल मेहता ने बताया है कि वो श्रीदेवी के अकस्मात निधन से बेहद दुखी हैं और ऐसे में वो इस फिल्म को श्रीदेवी को ही सपर्पित करेंगे.

जी हां हंसल मेहता जिस फिल्म में श्रीदेवी को साइन करने वाले थे अब उनके निधन के बाद इस फिल्म को श्रीदेवी को ही समर्पित करने का फैसला लिया है. रविवार को श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर पूरा देश हैरान रह गया, और मेहता ने भी ट्विटर पर अपना दुख व्यक्त किया है.

मरने से पहले श्रीदेवी ने जाहिर की थी ये इच्छा, आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में लगा परिवार

उन्होंने लिखा, "अब कभी भी एक और श्रीदेवी नहीं होगी. मैं उन्हें एक फिल्म करने का प्रस्ताव देने वाला था. अब यह फिल्म उन्हें समर्पित होगी."

There will never be another #Sridevi. I was about to approach her for a film. That film will now be dedicated to her. If it finds an actor.