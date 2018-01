‘चीट इंडिया’ में यादगार रोल निभाएंगे इमरान हाशमी

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी भारतीय शिक्षा प्रणाली में होने वाले घोटालों पर आधारित फिल्म 'चीट इंडिया' का सह-निर्माण कर रहे हैं. इमरान ने कहा कि इस फिल्म का किरदार उनके अभी तक के फिल्मी करियर का सबसे यादगार किरदार होगा. उन्होंने एक बयान में कहा, " 'चीट इंडिया' की पटकथा और शीर्षक बहुत दमदार है. यह उन सब कहानियों में सबसे दिलचस्प है, जिन्हें मैंने अब तक पढ़ा है और मैं वो भूमिका निभाने को लेकर बेहद रोमांचित हूं, जो मुझे लगता है कि मेरे फिल्मी करियर की एक यादगार भूमिका होगी."

इमरान ने इस फिल्म के निर्माण के लिए भूषण कुमार की टी-सीरीज, अतुल कासबेसकर और तनुज गर्ग की एलिप्सिस एंटरटेंमेंट के साथ हाथ मिलाया है, जिसका निर्देशन सौमिक सेन कर रहे हैं.

इमरान ने कहा, "मैं बेहद शानदार लोगों, जैसे सौमिक के साथ काम करने के लिए भी उत्सुक हूं." ट्विटर पर फिल्म की जानकारी देते हुए इमरान ने इसे भारतीय शिक्षा प्रणाली की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताया है.

Emraan Hashmi Films is delighted to partner with T-Series and Ellipsis Entertainment on #CheatIndia, a compelling, edge-of-the-seat drama inspired by real incidents in the Indian education system. To be directed by Soumik Sen and slated for a February 2019 worldwide release. pic.twitter.com/hpkZkKXYhf