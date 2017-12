फिल्मकार मधुर भंडारकर ने कहा, जाधव मामले पर फिल्म बिरादरी की चुप्पी डरावनी

मुंबई: फिल्मकार मधुर भंडारकर ने पाकिस्तान में कैद कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ वहां किए गए बर्ताव पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, उदारवादियों और फिल्म बिरादरी के सदस्यों की 'चुप्पी' की निंदा की.

भंडारकर ने ट्वीट किया, "यह परेशान करने वाला है जिस तरह कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को पाकिस्तान में अपमानित किया गया, इससे भी अधिक भयावह इस मामले में मेरे फिल्मोद्योग के साथियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, उदारवादियों की चुप्पी है."

Its disturbing how #KulbhushanJadhav mother & wife got humiliated in Pakistan and whats more appalling here is to see the silence of Human Rights activists, liberals, & people from my film fraternity.