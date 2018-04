प्रभास की 'साहो' के लिए भूषण कुमार ने मिलाया साउथ प्रोड्यूसर्स से हाथ

बता दें कि यूवी क्रिएशंस साउथ फिल्म इंडस्ट्री का लीडिंग प्रोडक्शन हाउस है. प्रभास की इस फिल्म को सुजीत डायरेक्ट कर रहे हैं. प्रभास के साथ इस फिल्म में पहली बार श्रद्धा कपूर स्क्रीन शेयर करती नजर आने वाली हैं. यह फिल्म हालांकि हिंदी, तमिल और तेलुगू में भी फिल्माई जा रही है. फिल्म में ऊंचे दर्जे के एक्शन सीन रखे गए हैं, जिसके लिए निर्माता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

#NewsBreak: Bhushan Kumar joins hands with Prabhas and UV Creations for #Saaho... #Saaho will be presented by TSeries and Bhushan Kumar... Directed by Sujeeth... Will hit the screens next year. pic.twitter.com/xVzkcrUowI