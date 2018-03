लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई 'हेट स्टोरी 4', बॉक्स ऑफिस पर हुई धीमी शुरूआत

नई दिल्ली: अभिनेत्री उर्वशी रौतेला की फिल्म 'हेट स्टोरी 4' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है लेकिन ये फिल्म लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई है. इस फिल्म की इंटिमेट और बोल्ड सीन्स की वजह से काफी चर्चा है. लेकिन पहले दिन सिनेमाघरों में इसे देखने कम दर्शक ही पहुंचें. फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरूआत हुई है. इस फिल्म ने पहले दिन 3.76 करोड़ की कमाई की है. मार्केट एऩालिस्ट तरन आदर्श ने इस फिल्म की कमाई के आँकड़े जारी किए हैं.

#HateStory4 picked up towards evening shows, after an ordinary start... Fri ₹ 3.76 cr. India biz... #HateStoryIV