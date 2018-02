श्रीदेवी की मौत की खबर सुन कर खुद को रोक नहीं पाईं हेमा मालिनी, प्रोग्राम कैंसिल कर लौटीं मुंबई

नई दिल्ली: होली के अवसर पर मथुरा में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने आईं फिल्म अभिनेत्री एवं स्थानीय सांसद हेमा मालिनी सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत की खबर सुनने के बाद खुद को रोक नहीं पाईं. इसके तुरंत बाद दिल्ली होते हुए मुंबई रवाना हो गईं. इससे पहले उनकी वापसी मंगलवार को तय थी लेकिन वह 25 और 26 फरवरी के कार्यक्रम स्थगित कर मुंबई रवाना हो गईं.

आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अयोध्या में दिवाली आयोजित किए जाने के बाद बरसाना की लठामार होली को प्रमोट करने के निर्णय के बाद हेमा मालिनी ने भी मथुरा में दो दिन का ‘ब्रज होली रंगोत्सव’ आयोजन किया. इस कार्यक्रम में पं. जसराज, पं. हरिप्रसाद चौरसिया, कैलाश खेर आदि देश के नामचीन कलाकारों सहित खुद हेमा ने भी अपनी प्रस्तुति दी थी.

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने चार मंत्रियों सहित शामिल हुए. रविवार को देर रात श्रीदेवी के निधन की खबर मिलने के बाद हेमा मालिनी अगले दिन सुबह होते ही 25 तथा 26 फरवरी के कार्यक्रम स्थगित कर मुंबई रवाना हो गईं. श्रीदेवी के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने ट्विटर पर कहा, ‘‘उनके इस प्रकार अचानक चले जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है।’’

Sridevi’s sudden passing away has left me in deep shock. Can’t imagine how such a bubbly person, a wonderful actor, is no more.She has left a void in the industry that cannot be filled. Boney is a good friend & I’ve seen their daughters grow up. My prayers are with the family????