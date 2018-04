'हेरा फेरी 3' में साथ नजर आ सकते हैं अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल

डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक, ''बीते सालों में फिरोज नाडियाड वाला और प्रियदर्शन के बीच का विवाद अब सुलझ गया है. तो इसलिए काफी हद तक उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इस फिल्म का तीसरा पार्ट बने. वहीं, फिरोज ने अनीज बज्मी के साथ भी अपने विवाद को खत्म कर लिया है जो फिल्म वेलकम बैक के सेट पर शुरू हुआ था. अनीज बज्मी भी इस फिल्म को बनाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं.''

वहीं फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर फिरोज ने कहा कि हम अभी इस पर काम कर रहे हैं. आप सभी को दो हफ्तों तक इंतजार करना पड़ेगा. दो हफ्ते बाद हम इसकी आधिकारिक पुष्टी करेंगे. आपको बता दें कि फिल्म में तीनों एक्टर्स के एक बार फिर इस फिल्म में काम करने की खबरों ने तूल उस वक्त पकड़ा जब खुद अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की.

अक्षय कुमार ने सुनील शेट्टी के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, '' ये थ्रोबैक नहीं लेकिन ये मुझे बीते वक्त में जरूर ले गया. पुराने दोस्तों और को-स्टार्स से मिलना हमेशा ही अच्छा रहता है. ''



This is not a throwback but takes me back to so many. As always was lovely catching up with one of my oldest friend and co-star @SunielVShetty today :) pic.twitter.com/SaRsCCWqKq