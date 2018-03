मानव तस्करी मामला: जमानत मिलते ही दलेर मेहंदी ने दी सफाई, सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो

नई दिल्ली: पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को पटियाला की अदालत ने मानव तस्करी मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस मामले में उनपर दो हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि दलेर को जमानत मिल गई है. जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पक एक वीडियो अपलोड किया है. वीडियो में दलेर सफाई देते नजर आ रहे हैं. वीडियो में इस केस के बारे में और अदालत के फैसले पर बात करते हुए दलेर का कहना है कि वो इस केस को लेकर ऊपर की अदालत में अपील करेंगे.

इसके बारे में बताते हुए दलेर मेहंदी वीडियो में कहते हैं, 'मैं जानता हूं कि पूरे विश्व में इस समय जो मुझे प्यार करते हैं, वह सोच रहे होंगे कि जो न्यूज चल रही है कि मैं जेल में चला गया हूं तो ऐसा नहीं है. 14 साल से यह केस चल रहा था. मेन केस जो मेरे भाई हैं उनके नाम पर था. उन पर केस चल रहा था. दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो चुकी है. इसी साल हुई है. तो अब 14 साल बाद आया यह फैसला जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी. कोर्ट ने कहा है कि आपके खिलाफ तो कुछ नहीं है लेकिन यह आपकी छत्रछाया में हुआ है ऐसा कोर्ट मानती है. यह फैसला सुनकर दुख तो बहुत हुआ. पर अभी कोई टेंशन की बात नहीं है. अब हम इसके खिलाफ अपील करेंगे और हमें कोई चिंता नहीं है और मुझे आशा है, जल्द सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.'

Sat Sri Akal! This case has been going on since last 14 years with my brother, who unfortunately passed away last year, as the main accused. Even after court found no evidence against me, with assumption that my brother was under my umbrella, court has put out this verdict. (1/2) pic.twitter.com/UOJHpHqTkw