RIP Sridevi: ऋतिक रोशन ने कहा- आपकी बहुत याद आएगी

नई दिल्ली: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी की बीती रात दुबई में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर पूरा बॉलीवुड सदमे में आ गया है. श्रीदेवी के साथ काम करने वाले स्टार रहे हों या उन्हें देखकर बने कलाकार हर कोई उन्हें याद कर रहा है.

अभिनेता ऋतिक रोशन श्रीदेवी के अचानक निधन से दुखी हैं. उन्होंने कहा, ''मैं उन्हें प्यार करता था, मैं उनका बहुत ज्यादा आदर करता था. एक्टिंग की दुनिया में मेरा पहला शूट श्रीदेवी के साथ था. पहली बार उनके सामने आने पर मैं बहुत नर्वस था. मुझे याद है किस तरह उन्होंने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था. हम हंसे और तब तक हंसते रहे जब तक मैं ठीक नहीं हो गया. आपको बहुत याद करेंगे मैम.''

I loved her, admired her so much. My 1st ever acting shot was with Sri Devi, I was nervous in front of her n I remember her shaking her hands pretending 2b nervous cause of me just 2 boost my confidence. V had 2 laugh,n she kept laughing until I got it right. Will miss you mam pic.twitter.com/OYXfurcIFx