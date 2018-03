Video: ऋतिक रोशन ने बच्चों को निडर बनाने के लिए लिखी कविता, खुद की छह अंगुलियों का भी किया जिक्र

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरहीरो ऋतिक रोशन के डांस और एक्टिंग के तो सभी दीवाने लेकिन ऋतिक के इस हुनर के बारे में फैंस शायद ही जानते हों. ऋतिक को लिखने भी पसंद हैं. हाल ही में ऋतिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो बच्चों से निडर बनने और कुछ अलग कर दिखाने के लिए उत्साह भरते नजर आ रहे हैं. ऋतिक ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए ये भी बताया है कि ये शब्द उन्होंने खुद लिखे हैं.

ऋतिक ने ट्विटर पर अपने बड़े बेटे रेहान रोशन के जन्मदिन के मौके पर एक प्रेरणादायक संदेश में कहा, "हमारे सभी बेटों-बेटियों और हमारे भीतर के बच्चे के लिए, डर से मत डर उससे आगे बढ़, कुछ अलग कर." ऋतिक ने इस दौरान अपनी छह अंगुलियों का भी जिक्र किया जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन में डर का सामना किया था.

To all our sons and daughters and to the child within us all. Sharing something I wrote . ( headphones please) pic.twitter.com/e6eROF770t