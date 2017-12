शाहरुख खान ने हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन का शुक्रिया अदा किया

मुंबई: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने ह्यू जैकमैन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हॉलीवुड अभिनेता ने अपनी प्रस्तुति से हमेशा उन्हें प्रेरित किया है. शाहरुख ने ट्वीट कर कहा, "मेरे दोस्त ह्यू जैकमैन को मेरा प्यार और धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा अपनी प्रस्तुति से हमें प्रेरित किया है. आप वॉलवरिन की पोशाक में हमेशा 'द ग्रेटेस्ट शोमैन' रहे हैं."

My lov & thx 2 my friend @RealHughJackman for always inspiring us with his performances. U r The Greatest Showman in Wolverine’s clothing.