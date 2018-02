श्रीदेवी की जिंदगी लेने के लिए मैं भगवान से नफरत करता हूं और मरने के लिए मैं श्रीदेवी से नफरत करता हूं: राम गोपाल वर्मा

नई दिल्ली: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी के निधन से पूरा देश सदमे में है. उनके गुज़रने की खबर जिस किसी को भी मिली उसने पहली दफा में इसे झूठा कह दिया. उनके चाहने वाले उनकी मौत की खबर से सन्न हैं. सभी उनको याद कर रहे हैं. ऐसा ही कुछ हाल फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा का हुआ जब उन्हें ये मनहूस खबर मिली. राम गोपाल वर्मा ने भी पहली दफा में इस खबर पर यकीन नहीं किया.

श्रीदेवी का निधन दिल का दौरा पड़ने से दुबई में हुआ. वो वहां एक शादी अटेंड करने गई थीं. कौन जानता था कि वो आखिरी बार अपने देश से जा रही हैं और अब कभी लौट कर नहीं आएंगी. राम गोपाल वर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर श्रीदेवी की याद में एक लंबा लेख लिखा है. जिसमें उन्होंने भगवान से नाराजगी जताई है साथ ही इतनी जल्दी दुनिया को छोड़कर चली जाने की वजह से वो अपनी चहिती हिरोइन श्रीदेवी से भी खफा हैं.

तस्वीर: RGV Twitter

राम गोपाल वर्मा के लेख का शीर्षक है, “श्रीदेवी की जिंदगी लेने के लिए मैं भगवान से नफरत करता हूं और मरने के लिए मैं श्रीदेवी से नफरत करता हूं.” श्रीदेवी की मौत से राम गोपाल वर्मा को बड़ा गहरा दुख पहुंचा है. यही वजह है कि भावनाओं के तूफान में बहकर उन्होंने श्रीदेवी से नफरत करने तक की बात कह दी.

I HATE GOD FOR KILLING SRIDEVI and I HATE SRIDEVI FOR DYING and here is the reason https://t.co/hsxyNeOmRR