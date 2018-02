रजनीकांत के प्रधानमंत्री बनने पर भारत बनेगा अमेरिका: राम गोपाल वर्मा

मुंबई: फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि सुपरस्टार रजनीकांत जब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति बन जाएगा. ये बात उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखी.

वर्मा ने सोमवार की सुबह ट्वीट किया, "दुनिया में लगभग 200 देशों के बीच भारत की स्थिति के संदर्भ में भारत 2 प्वाइंट जीरो से 200 प्वाइंट जीरो में बदलकर अमेरिका जैसी महाशक्ति तभी बनेगा जब सुपरस्टार रजनीकांत भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे."

In the context of India’s position in entire world of some 200 countries only when @superstarrajini becomes the PM of india is when India will become America by actually rising from https://t.co/Pwsztb9k3a to 200. zero