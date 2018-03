एकता कपूर ने महिला दिवस पर हिंदुस्तान की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी को किया याद

नई दिल्ली: बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी जब इस दुनिया को छोड़कर गईं तो मानों सारा जमाना उनके जाने से गमगीन हो गया. उनका स्टारडम किस दर्जे का था इसकी झलक तब देखने को मिली जब उनके अंतिम सफर पर फैंस का सैलाब मुंबई की सड़कों पर नजर आया. श्रीदेवी के चाहने वालों ने मुंबई को मानों रोक सा दिया. सब उनकी आखिरी झलक के लिए तड़पते दिखे.

आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है. इस मौके पर बॉलीवुड की दिग्गज फिल्ममेकर एकता कपूर ने एक दफा फिर हिंदी सिनेमा की चांदनी को याद किया है. एकता कपूर ने ट्विटर पर अपने बचपन की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वो श्रीदेवी के साथ नजर आ रही हैं.

एकता ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “महिला दिवस हर दिन होता है! पर आज, मैं उस महिला को याद करूंगी जिसने मुझे बचपन में सबसे ज्यादा खुशी दी. जब मैं बड़ी हुई तो मैं उनसे दूर हो गई लेकिन मेरी अंदर की बच्ची देश की पहली महिला सुपरस्टार को हमेशा पसंद करती रही.”

Women’s day is every day! But today, I’ll remember a woman who gave me a childhood joy like no other. I lost touch with her when I grew up but the fat child in me had a silent approval of India’s first female superstar. pic.twitter.com/q3GtfJnm6M