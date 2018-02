रणवीर सिंह ने कहा, 'पद्मावत' जैसी फिल्म बनाने के लिए हिम्मत चाहिए

मुंबई: फिल्म 'पद्मावत' की सफलता से उत्साहित अभिनेता रणवीर सिंह ने कहा है कि इस तरह की फिल्म बनाने के लिए हिम्मत चाहिए. रणवीर से एक फैन ने सवाल-जवाब के सेशन में पूछा कि क्या वह कभी 'पद्मावत' जैसी कोई ऐतिहासिक फिल्म लिखेंगे या निर्देशन करेंगे?

उन्होंने कहा, "इस तरह की महत्वपूर्ण फिल्म का निर्देशन करने के लिए बहुत साहस चाहिए. मुझे लगता है कि इसमें कुछ साल और लगेंगे, जब तक मैं दिग्गज संजय लीला भंसाली की तरह बहादुर और साहसी न बन जाऊं."

it takes a lot of courage to helm a film. and even more to helm one of such magnitude. i reckon it'll be quiiiite a few years before i become as brave and courageous as my maestro. #Khilji