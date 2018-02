श्रीदेवी की मौत की खबर सुनकर इमोशनल हुईं जूही चावला, ट्विटर पर लिखी बेटियों को लेकर ये बात

नई दिल्ली: भांजे की शादी में शिरकत करने दुबई गईं श्रीदेवी के निधन की खबर से हर कोई हैरान है किसी को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है. श्रीदेवी की याद में बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने सोशल मीडिया पर एक एक कर कई ट्वीट किए है. श्रीदेवी को खोने का दर्द जूही चावला के इन ट्वीट में साफ झलक रहा है. इन ट्वीट में जूही चावला ने श्रीदेवी के साथ अपनी बॉन्डिंग के बारे में बात की है.

Can’t believe this .. I just woke up and heard the news !!! It’s sad and terribly shocking !! I’ve always been such a fan of Sriji !! How fragile is this life we take for granted !! ????????????