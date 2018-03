First Look: ‘क्वीन’ के बाद अब ‘मेंटल है क्या’ में साथ दिखेंगे राजकुमार और कंगना

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और कंगना रनौत साल 2014 की फिल्म 'क्वीन' के बाद अब अपकमिंग फिल्म 'मेंटल है क्या' में साथ दिखाई देंगे. राजकुमार ने सोमवार को ट्वीट कर फिल्म की पहली झलक शेयर की. इसमें वो दोनों हाथों के बीच की उंगली उठाते नजर आ रहे हैं.

Crazy is the new normal. #MentalHaiKya with immensely talented #KanganaRanaut & my fav @ektaravikapoor. Let’s begin this mental ride @ShaileshRSingh @balajimotionpic @RuchikaaKapoor @KarmaFeatures @pkovelamudi @KanikaDhillon. pic.twitter.com/2Q65IdJg9V