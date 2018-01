Talk Of The Town है कंगना का नया बंगला, तस्वीरें देखकर कहेंगे 'WOW'

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार्स की लाइफस्टाइल से लेकर उनके घर तक फैंस हर चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुत रहते हैं. हाल ही में नए साल पर कंगना रनौत के घर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं.

ये तस्वीरें @KanganaFanClub नाम के ट्वीटर अकाउंट से पोस्ट की गईं हैं. फिलहाल घर के बाहर की दो तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखने के बाद फैंस उनके घर की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं.

बताया जा रहा है कि फिलहाल घर की इंटीरियर डिजाइनिंग का काम चल रहा है और कंगना अपने नए घर में समय बिता रही हैं. 31 दिसंहर को मुंबई के एक प्रोग्राम में शामिल होने के बाद कंगना सीधे मनाली के अपने नए घर चली गई जहां वो करीब दस दिनों तक रहने वाली हैं.

जल्द ही काम पूरा होने के बाद 'क्वीन' कंगना के घर की और तस्वीरें भी सामने आएंगी. सोशल मीडिया पर कंगना का ये घर चर्चा का विषय बना हुआ है.

Ms Ranaut and Shabnam Gupta are shooting for a cover story in the month of Feb with Architectural Digest for their May issue. Stay tuned for more inside pictures! ???????? pic.twitter.com/zk3QVE3YjN