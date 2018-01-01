 New Year 2018: माधुरी दीक्षित से करन जौहर... सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक अंदाज में दी शुभकामनाएं/ karan johar madhuri dixit bollywood stars wishing happy new year 2018 on social media
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New Year 2018: माधुरी दीक्षित से करन जौहर... सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक अंदाज में दी शुभकामनाएं

करण जौहर और माधुरी दीक्षित जैसे बॉलीवुड सितारों ने अपने प्रशंसकों को नए साल की खुशियों भरी और आनंदमय शुभकामनाएं दीं.

By: | Updated: 01 Jan 2018 10:48 AM
karan johar madhuri dixit bollywood stars wishing happy new year 2018 on social media

मुंबई: करण जौहर और माधुरी दीक्षित जैसे बॉलीवुड सितारों ने अपने प्रशंसकों को नए साल की खुशियों भरी और आनंदमय शुभकामनाएं दीं.


करण जौहर ने ट्वीट कर कहा, "दोस्त को माफ करें, परिजनों से संपर्क करें, अपने जीवनसाथी को समझें और अपने प्रेमी के दोस्त बनें..2018 को अपने लिए भावनात्मक साल के रूप में मनाए. नया साल मुबारक हो."


 



माधुरी दीक्षित नेने ने कहा, "रात अभी भी युवा है और नया साल कगार पर है. नया साल मुबारक हो. खुशहाली और उल्लास."

 




दीया मिर्जा ने कहा, "अधिक प्यार करें. अधिक महसूस करें. अधिक देखभाल करें. अधिक करें. अधिक पढ़ें. अधिक हंसे. नया साल मुबारक हो."


 










कबीर बेदी ने कहा, "नया साल आपके लिए चमत्कारी रहे."


 



विवेक आनंद ओबेरॉय ने कहा, "आपके और आपके परिवार के लिए नया साल शानदार रहे. 2018 की शुभकामना! आपको 20 साल के युवा जैसे महसूस हो, दिखें 18 साल के युवा जैसे."

 




राम कपूर ने कहा, "सभी को नया साल मुबारक.. कृपया सुरक्षित तरीके से नए साल का जश्न मनाएं और आपके लिए पूरा साल शानदार रहे."


 

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Web Title: karan johar madhuri dixit bollywood stars wishing happy new year 2018 on social media
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