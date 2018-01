New Year 2018: माधुरी दीक्षित से करन जौहर... सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक अंदाज में दी शुभकामनाएं

मुंबई: करण जौहर और माधुरी दीक्षित जैसे बॉलीवुड सितारों ने अपने प्रशंसकों को नए साल की खुशियों भरी और आनंदमय शुभकामनाएं दीं.

करण जौहर ने ट्वीट कर कहा, "दोस्त को माफ करें, परिजनों से संपर्क करें, अपने जीवनसाथी को समझें और अपने प्रेमी के दोस्त बनें..2018 को अपने लिए भावनात्मक साल के रूप में मनाए. नया साल मुबारक हो."



Forgive a friend....communicate with your parents....understand your spouse and befriend your lover....make 2018 your emotional year! #HappyNewYear

— Karan Johar (@karanjohar) December 31, 2017

माधुरी दीक्षित नेने ने कहा, "रात अभी भी युवा है और नया साल कगार पर है. नया साल मुबारक हो. खुशहाली और उल्लास."

दीया मिर्जा ने कहा, "अधिक प्यार करें. अधिक महसूस करें. अधिक देखभाल करें. अधिक करें. अधिक पढ़ें. अधिक हंसे. नया साल मुबारक हो."



In 2018, I’m #HopefulFor a world that celebrates love everyday... love for one another, love for nature, love for skill, love for peace, love for empowering growth, love of equality... pic.twitter.com/RS0ohAKXVi

— Dia Mirza (@deespeak) December 30, 2017







Love more. Feel more. Care more. Do more. Read more. Laugh more. #HappyNewYear pic.twitter.com/9sXASWuQfb



— Dia Mirza (@deespeak) December 31, 2017



कबीर बेदी ने कहा, "नया साल आपके लिए चमत्कारी रहे."



Wish you and your family a fantabulous new year! Happy twenty eighteen 🤗!! 🍾🍾🍾💥💥💥may you feel twenty, look eighteen 😉😄😄💖💕❤ #HappyNewYear



— Vivek Anand Oberoi (@vivek_oberoi) December 31, 2017



विवेक आनंद ओबेरॉय ने कहा, "आपके और आपके परिवार के लिए नया साल शानदार रहे. 2018 की शुभकामना! आपको 20 साल के युवा जैसे महसूस हो, दिखें 18 साल के युवा जैसे."

राम कपूर ने कहा, "सभी को नया साल मुबारक.. कृपया सुरक्षित तरीके से नए साल का जश्न मनाएं और आपके लिए पूरा साल शानदार रहे."



Here’s wishing all of you a very happy new year in advance...please have a safe new year and a fabulous year ahead.

— Ram Kapoor (@RamKapoor) December 31, 2017