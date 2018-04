दिग्गज सितारों से सजी होगी करण जौहर की ‘Kalank’, 21 सालों बाद साथ दिखेंगे संजय और माधुरी

इस फिल्म में लगभग 21 सालों के बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित एक साथ नजर आएंगे. इससे पहले ये दोनों कलाकार साल 1997 में आई फिल्म महानता में नजर आए थे. 1990 के दौर में माधुरी और संजय दत्त ने कई फिल्में साथ की थीं, जिसमें ‘खलनायक’ और ‘साजन’ बड़ी हिट साबित हुईं थी.

फिल्म का निर्माण करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला, हीरू यश जौहर और अपूर्वा मेहता करेंगे. फिल्म में कई बड़े स्टार को लिया गया है. इस फिल्म का हिस्सा बनकर सोनाक्षी सिन्हा और वरुण धवन काफी उत्साहित हैं.

अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'अक्टूबर' में अपने किरदार के लिए तारीफ बटोरने वाले वरुण ने कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टीम में शामिल होकर उत्साहित हैं. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "अगले साल..हम आ रहे हैं, गुड फ्राइडे 2019."

