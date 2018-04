कोएना मित्रा ने सीएम केजरीवाल के ट्वीट पर लिखी ऐसी बात कि अब हो रही है चर्चा

दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के एक दिन के उपवास रखने की खबर को रीट्वीट करते हुए कहा, “ये वाकई बेहद प्यारा है... सिर्फ एक दिन का उपवास... खुद के खिलाफ.”

Now that’s really cute .... just one day fast... against himself https://t.co/EJnjDqROan

इसके बाद केजरीवाल के इस ट्वीट को कोएना मित्रा ने रीट्वीट किया और साथ में लिखा, “आप सबसे प्यारे हैं. आप अपने प्यारे प्यारे झूठ के लिए लगातार लोगों से माफी मांगते जा रहे हैं. मौन व्रत के बारे में क्या ख्याल है. ये आपको प्यारे प्यारे मानहानि के मामलों से बचाएगा.”

You are the cutest.???? You keep apologizing to people for cute cute lies. How about a Maun Vrat ???? It ll save you from Cute Cute Defamation cases. #cutenessoverload https://t.co/anEIgyQY9g