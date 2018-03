‘हाउसफुल 4’ की टोली में शामिल हुईं कृति सेनन, रोमांस के बाद अब करेंगी कॉमेडी

मुंबई: अपनी पिछली फिल्म 'बरेली की बर्फी' की सफलता से उत्साहित अभिनेत्री कृति सेनन अब फिल्म 'हाउसफुल-4' में नजर आएंगी. कृति सैनन अपनी पहली फिल्म 'हीरोपंती' के बाद एक बार फिर साजिद नाडियाडवाला के साथ फिल्म 'हाउसफुल-4' में काम करेंगी.

'हॉउसफुल-4' में कृति कॉमेडी करती नजर आएंगी. फिल्म के बारे में कृति ने कहा, "‘हाउसफुल-4' के कलाकारों की टोली में शामिल होना घर वापस आने जैसा लग रहा है. मेरा फिल्मी सफर 'हीरोपंती' में साजिद सर के साथ शुरू हुआ था. तब से वह हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मेरा मार्गदर्शन करते आए हैं. उनके साथ फिर से काम करने के लिए मैं बेसब्री से इंतेजार कर रही हूं और सफल 'हाउसफुल' फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन कर उत्साहित हूं."

Housefull4 it is!! ✨❤️Super excited to start this crazy ride back home with #SajidSir @WardaNadiadwala and @NGEMovies !! Let the madness begin💃🏻💜 @akshaykumar @Riteishd @thedeol @SimplySajidK #Housefull4onDiwali2019 https://t.co/6ChZRDW5pj