KRK ने उड़ाईं 'टाइगर जिंदा है' की धज्जियां, रिव्यू में कहा- कॉमेडी फिल्म है, जो रोने पर मजबूर कर देगी

नई दिल्ली: सलमान खान की आने वाली फिल्म 'टाइगर जिंदा है' शुक्रवार को रिलीज होने वाली है. ऐसे में जबरदस्त प्रमोशन, सलमान कैटरीना का स्वैग, न्यू ईयर और क्रिस्मस का मौका और एडवांस बुकिंग को देखते हुए फैंस फिल्म को देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

लेकिन सोशल मीडिया पर कमाल राशिद खान ने फिल्म का ऐसा रीव्यू दिया है जिसे जानने के बाद सलमान और कैटरीना के फैंस को बेहद बुरा लगने वाला है. यूं तो केआके कई फिल्मों का रीव्यू सोशल मीडिया पर रिलीज होने से पहले देते हैं लेकिन सलमान की इस फिल्म की जो धज्जियां केआके ने अपने रीव्यू में उड़ाई हैं उसे जानने के बाद कमेंट्स में फैंस उन्हें काफी भला बुरा कह रहे हैं.

केआरके के दिए रीव्यू की बात करें तो उन्होंने ट्वीट में लिखा हैं, 'इंटरवेल से पहले का रीव्यू: ये एक नंबर की वाहियात फिल्म है जिसमें रॉ और आईएसआई मिलकर इराक में एक ऑप्रेशन को अंजाम देते है जिसके जरिए वो पाकिस्तान और भारत की नर्सो को छुड़ाते हैं. डायरेक्टर अली अब्बास जफर इस फिल्म के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करना चाह रहे हैं वो भी 30% अंग्रेजी डायलॉग्स के साथ. पब्लिक इस फिल्म को किसी भी कीमत पर पसंद नहीं करने वाली.'

Review till Interval- It’s a top class Wahiyat film, where Raw n ISI do joint operation in Iraq to save Pakistani and Indian nurses. Director Ali is asking Indians n Pakistani ppl to become friends, with 30% English dialogues. Means Indian public won’t Like this film at any cost.