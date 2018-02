बॉलीवुड में फिर बन रही है ‘लैला मजनू’ Valentine’s Day पर आया First Poster

मुंबई: फिल्म निर्माता एकता कपूर ऐतिहासिक प्रेम कहानी 'लैला मजनू' पर फिल्म बनाने जा रही हैं, जिसे इम्तियाज अली प्रस्तुत करेंगे. वैलेंटाइन्स डे के मौके पर एकता ने ट्विटर पर अली के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने कहा कि वो इस कहानी पर फिल्म बनाने को लेकर उत्साहित हैं जो चार मई को रिलीज होगी.

Excited to recreate the epic love story, #LailaMajnu with master storyteller Imtiaz Ali. @balajimotionpic #ImtiazAlisLailaMajnu #LailaMajnuOn4thMay pic.twitter.com/pTtUorBSzm