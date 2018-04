हैप्पी बर्थडे लीजा: कैंसर को हराकर आज अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं लीजा रे

मुंबई: अपने 46वें जन्मदिन पर अभिनेत्री और मॉडल लीजा रे ने कहा कि उन्हें अपने जीवन में सभी चीजों और कैंसर से लड़कर जो आत्मबल मिला, वो उसकी आभारी हैं. लीजा ने बुधवार सुबह ट्वीट किया, "इसके लिए बहुत आभारी हूं कि मुझे कैंसर से बहुत अधिक आत्मबल मिला है. मैं आपको वापस मजबूत तरंगें भेज रही हूं, जिसे सजोकर आप अपने घर में अपने शरीर और अपनी आत्मा में खुश महसूस करेंगे. लीजा 2.0 को जन्मदिन की बधाई."

Because there’s so much to be grateful for. Because there’s so much grace I received from Cancer. I send strong currents back to you, to persevere in finding what makes you happy and to feel at home in your body and spirit ????❤️#HappyBirthdaytoLisa2.0 pic.twitter.com/OjXdNbKkTl