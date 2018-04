26 साल बाद साथ आए माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर और इंद्र कुमार, ये रही फिल्म की पूरी डिटेल्स

डायरेक्टर इंद्र कुमार की इस फिल्म शूटिंग भी शुरू कर दी गई है. सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए अनिल कपूर ने लिखा, 'शूटिंग के पहले दिन काफी अच्छा लगा! टोटल धमाल की शूटिंग शुरू हो गई है. माधुरी दीक्षित, इंद्र कुनार और मैं 26 सालों बाद एक साथ काम कर रहे हैं. लेकिन हमारी क्षमता 'बेटा' के दिनों जैसी ही है. ये सफर काफी मजेदार होने वाला है.'

How I love the first day of shoot! #TotalDhamaal begins today! @MadhuriDixit, @Indra_kumar_9 & I are working together after 26 years but the energy and vibe is the same as it was during #Beta! It’s going to be an epic ride! Let’s get the camera rolling! @foxstarhindi @ADFfilms https://t.co/lZBJ3rYJqF