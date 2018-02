श्रीदेवी की मौत पर छलका माधुरी दीक्षित का दर्द, सोशल मीडिया पर कही ये बात

नई दिल्ली: भारतीय फिल्म जगत की बेहद चर्चित और खूबसूरत अभिनेत्री श्रीदेवी के असामयिक निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, जिससे बॉलीवुड भी अछूता नहीं है. ऐसे में श्रीदेवी के निधन की खबरें प्रसारित होने से कुछ घंटे पहले ही अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा था, "ना जाने क्यों, अजीब सी घबराहट हो रही है." वहीं मीडिया में जहब श्रीदेवी की खबरें आईं तो सभी सेलिब्रिटीज काफी शॉक्ड रह गए.

मनमोहन शेट्टी की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए श्रीदेवी को अकेले छोड़ दुबई से मुंबई वापस लौटे थे बोनी कपूर

ऐसे में सवेरे उठते ही जब माधुरी दीक्षित को इस खबर का पता चला को उन्होंने तुरन्त सोशल मीजिया पर अपना रिएक्शन दिया. माधुरी दीक्षित ने ट्वीट करते हुए लिखा, "दुनिया ने एक बेहद प्रतिभाशाली शख्स को खो दिया है, जो फिल्मों में एक महान विरासत छोड़ गई हैं." बता दें कि श्रीदेवी और माधुरी एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थीं.

Just woke up to the terrible news of Sridevi passing. My heart goes out to her family. The world has lost a very talented person who left behind a huge legacy in film. #RIPSridevi