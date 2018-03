6 साल बाद पाकिस्तान लौटीं मलाला यूसुफजई, माहिरा ने कहा-'वेलकम होम बेबी गर्ल मलाला'

नई दिल्ली: सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली मलाला यूसुफजई अब 6 साल बाद उसी सरजमीं पर लौटी हैं जहां आतंक के सौदागरों ने उन्हें मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी. करीब 6 साल बाद मलाला आज पाकिस्तान लौटी हैं. मलाला के वतन वापस लौटने पर देश में उनका जोरदार स्वागत हुआ. केवल नेता और राजनेता ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने भी उनका खुले दिल से स्वागत किया. इसमें माहिरा खान ने ट्विटर पर बड़े प्यार से स्वागत करते हुए लिखा, 'वेलकम होम बेबी गर्ल मलाला'.

What a sight to wake up to! Welcome back #MalalaYousafzai 🙌

Welcome home Malala.



I hope u stay safe. No matter what ur haters say, ur the youngest ever Nobel prize winner & the pride of every balanced sane person in the whole world, not just Pakistan



Haters, apne aansoon aur khisiyaani hassi kaheen aur please. Shukriya#Malala