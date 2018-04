चार दिन में 400 से ज्यादा लाइनें बोलकर मनोज बाजपेयी ने की भरपूर डायलॉगबाजी, कहा- कुछ दिन चुप रहूंगा

मुंबई: निर्देशक मिलाप झवेरी की फिल्म की शूटिंग में व्यस्त अभिनेता मनोज बाजपेयी का कहना है कि उन्हें चार रात की पालियों में 400 से ज्यादा लाइनें बोलनी पड़ीं. उनका कहना है कि इस भरपूर डायलॉगबाजी के बाद अब वह कुछ दिन चुप रहेंगे.

फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है.

मनोज ने सोमवार तड़के ट्वीट किया, "जो शख्स सुबह पांच बजे सोकर उठता है, उसके लिए तड़के 3.30 बजे पैकअप हो रहा है. यह ठीक नहीं है मेरे प्रिय मिलाप झवेरी, मेरे निर्देशक और लेखक जिन्होंने चार रात की पालियों में मुझसे 400 से ज्यादा लाइनें बुलवाईं. भरपूर डायलॉगबाजी. मजा आया और अब कुछ दिनों के लिए चुप्पी."

Pack up at 3;30 am for a person who wakes up at 5am.unfair my dear @zmilap my director and writer who made me deliver more than 400 lines in 4 night shifts.full on dialoguebazi.loved it and now silence for few days.???????????????? @nikkhiladvani @TheJohnAbraham