लाल बहादुर शास्त्री की मौत के रहस्य पर बनेगी फिल्म, नसीरुद्दीन और मिथुन नजर आएंगे

नई दिल्ली: लाल बहादुर शास्त्री की 52वीं पुण्यतिथि पर फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की विवादस्पद मौत पर फिल्म बनाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और मिथुन चक्रवर्ती नजर आएंगे. इस फिल्म का नाम 'द ताशकंद फाइल्स' होगा.

अग्निहोत्री ने आईएएनएस से कहा, "स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े रहस्य पर बनने वाली फिल्म के लिए जरूरी है कि हम महान कलाकारों के साथ विश्वसनीयता से काम करें."

अग्निहोत्री ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा, "इस दिन हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी. यह हृदयघात था क्या उन्हें जहर दिया गया था? 52 साल बाद भी आजाद भारत में गुप्त रखी गई इस बात का खुलासा नागरिकों, उनके परिजनों व समर्थकों के समक्ष नहीं हुआ है. कई सालों के शोध के बाद मैं 'द ताशकंद फाइल्स' के साथ मौजूद हूं."

On this day, our 2nd PM Lal Bahadur Shashtri died mysteriously in Tashkent. Was it heart attack or poison? Even after 52 yrs, the truth of the biggest cover-up of free India has been denied to his family, followers, citizens. After years of research, I present #TheTashkentFiles pic.twitter.com/k53WBSrKk8