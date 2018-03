1000 करोड़ के बजट वाली 'महाभारत' के लिए साथ आए आमिर खान और मुकेश अंबानी, ये रही डिटेल्स

नई दिल्ली: आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' की शूटिंग में बिजी है. इसके बाद आमिर खान के हाथ एक और फिल्म आ गई है. ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है जिसमें आमिर खान लीड रोल निभाते नजर आने वाले हैं. फिल्म भारत की सबसे महान ग्रंथ 'महाभारत' पर बनने वाली मेगा बजट में बनकर तैयार होगी.

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. इसके साथ ही दिलचस्प बात ये है कि फिल्म को रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी को-प्रोड्यूस करेंगे. आपको बता दें कि सीरीज के लिए 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट बताया जा रहा है.

After #ThugsOfHindostan , @aamir_khan will start working on a movie series based on #Mahabharat#RIL 's #MukeshAmbani to co-produce..