नागार्जुन ने शुरू की राम गोपाल वर्मा की फिल्म की शूटिंग

मुंबई: फिल्मकार राम गोपाल वर्मा अभिनेता नागार्जुन के साथ फिर से एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं, जिसे लेकर वो बेहद उत्साहित हैं. ये फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर है. तेलुगु फिल्म अभिनेता नागार्जुन ने साल 1989 में वर्मा की पहली फिल्म 'शिवा' में साथ काम किया था. नागार्जुन ने ट्वीट किया, "राम गोपाल वर्मा की एक्शन फिल्म की मुंबई में शूटिंग को लेकर रोमांचित महसूस कर रहा हूं. हम फिर वापस आ गए हैं."

Feeling thrilled shooting in Mumbai for @rgvzoomin ‘s Action Film ..We are back again👍 #NagRgv4 pic.twitter.com/av5JhuoFUg